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Столичный Аудитор

Аудиторы, адвокаты и юристы помогут вам!

Столичный Аудитор

  Наша аудиторская группа компании, обладает уникальной компетентностью и высокой изобретательностью для решения самых сложных правовых вопросов. В настоящее время АКГ «Столичный Аудитор» является успешной, динамично развивающейся структурой, объединившей в своей деятельности все ключевые юридические услуги для бизнеса в таких направлениях как экономико-правовой сферы, имеющей свои представительства в Москве и регионах РФ.

  Квалификация и профессионализм руководства и специалистов нашей аудиторской группы организаций подтверждены дипломами одного и более профильных ВУЗов, аттестатами аудиторов, профессиональных бухгалтеров, членством в саморегулируемых организациях Аудиторов (СРО), сертификатами налоговых консультантов, свидетельствами ежегодного повышения квалификации наших сотрудников, а самое главное – рекомендациями и отзывами наших клиентов.

Аудиторские и юридические услуги для бизнеса

Аудит Аудит
Услуги адвоката Адвокаты
Налоги Налоги
Бухгалтерия Бухгалтерия
Консалтинг Консалтинг
Банкротство Банкротство
Взыскание долгов Взыскание долгов
Регистрация фирм Регистрация фирм
Юридические услуги Юридические
услуги
Финансирование и лизинг Финансирование
и лизинг
Ликвидация ООО Ликвидация ООО
Сопровождение сделок с недвижимостью Сопровождение сделок с недвижимостью
15 Лет успешной работы Лет успешной работы
1000+ Реализованных проектов Реализованных проектов
800+ Постоянных клиентов Постоянных клиентов

Клиенты нашей юридической фирмы спокойны!

01 Высококвалифицированые специалисты

Мы не принимаем на работу стажёров. Наши аудиторы, юристы, бухгалтера регулярно проходят повышение квалификации в специализированных центрах. Постоянно отслеживаем все изменения в законодательстве.

Высококвалифицированые специалисты
02 Строгая
конфиденциальность

Любой договор об оказании бухгалтерских или юридических услуг для бизнеса, содержит положение о конфиденциальности, в котором указывается, что информация не может быть разглашена третьим лицам.

Строгая конфиденциальность
03 Несём материальную
ответственность

Наша аудиторская организация компенсирует убытки, если по нашей вине, у заказчика возникают негативные финансовые последствия.

Несём материальную ответственность
04 Выполняем
обязательства

Согласно договорам оказывая аудиторские услуги, мы несем ответственность в виде неустойки за нарушение договорных обязательств: порядка и глубины оказания услуг, сроков и других условий договора.

Выполняем обязательства
05 Вы не будете
переплачивать лишнее

Мы не навязываем услуги для бизнеса- Вы платите только за то, что нужно Вам. После анализа Вашей ситуации наша аудиторская фирма утверждает окончательную стоимость, которая фиксируется в договоре.

Вы не будете переплачивать лишнее
06 Лояльность в
ценообразовании

Имеется возможность поэтапной оплаты аудиторских услуг. При единовременной, а не ежемесячной оплате – скидка. Также предоставляем скидки при работе с несколькими компаниями одного заказчика.

Лояльность в ценообразовании

Не затягивайте с получением юридических услуг!

Оставьте заявку на бесплатную консультацию об услугах для бизнеса прямо сейчас и наш специалист перезвонит Вам в течении 30 минут.

Ваша скидка до 15%

Рассчитайте стоимость бухгалтерских или юридических услуг и получите персональную скидку.
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конфиденциальность

Ваши данные не передаются третьим лицам
Скидка
Прелоадер Столичного аудитора
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