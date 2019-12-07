Наша аудиторская группа компании, обладает уникальной компетентностью и высокой изобретательностью для решения самых сложных правовых вопросов. В настоящее время АКГ «Столичный Аудитор» является успешной, динамично развивающейся структурой, объединившей в своей деятельности все ключевые юридические услуги для бизнеса в таких направлениях как экономико-правовой сферы, имеющей свои представительства в Москве и регионах РФ.

Квалификация и профессионализм руководства и специалистов нашей аудиторской группы организаций подтверждены дипломами одного и более профильных ВУЗов, аттестатами аудиторов, профессиональных бухгалтеров, членством в саморегулируемых организациях Аудиторов (СРО), сертификатами налоговых консультантов, свидетельствами ежегодного повышения квалификации наших сотрудников, а самое главное – рекомендациями и отзывами наших клиентов.