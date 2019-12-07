Вы ведёте бизнес - наша группа компаний защищает Ваши интересы.Получить бесплатную консультацию
Работаем со ВСЕМИ регионами России
Наша аудиторская группа компании, обладает уникальной компетентностью и высокой изобретательностью для решения самых сложных правовых вопросов. В настоящее время АКГ «Столичный Аудитор» является успешной, динамично развивающейся структурой, объединившей в своей деятельности все ключевые юридические услуги для бизнеса в таких направлениях как экономико-правовой сферы, имеющей свои представительства в Москве и регионах РФ.
Квалификация и профессионализм руководства и специалистов нашей аудиторской группы организаций подтверждены дипломами одного и более профильных ВУЗов, аттестатами аудиторов, профессиональных бухгалтеров, членством в саморегулируемых организациях Аудиторов (СРО), сертификатами налоговых консультантов, свидетельствами ежегодного повышения квалификации наших сотрудников, а самое главное – рекомендациями и отзывами наших клиентов.
Мы не принимаем на работу стажёров. Наши аудиторы, юристы, бухгалтера регулярно проходят повышение квалификации в специализированных центрах. Постоянно отслеживаем все изменения в законодательстве.
Любой договор об оказании бухгалтерских или юридических услуг для бизнеса, содержит положение о конфиденциальности, в котором указывается, что информация не может быть разглашена третьим лицам.
Наша аудиторская организация компенсирует убытки, если по нашей вине, у заказчика возникают негативные финансовые последствия.
Согласно договорам оказывая аудиторские услуги, мы несем ответственность в виде неустойки за нарушение договорных обязательств: порядка и глубины оказания услуг, сроков и других условий договора.
Мы не навязываем услуги для бизнеса- Вы платите только за то, что нужно Вам. После анализа Вашей ситуации наша аудиторская фирма утверждает окончательную стоимость, которая фиксируется в договоре.
Имеется возможность поэтапной оплаты аудиторских услуг. При единовременной, а не ежемесячной оплате – скидка. Также предоставляем скидки при работе с несколькими компаниями одного заказчика.